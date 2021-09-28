Небоскреб Torre Colpatria в столице Колумбии окрасился в цвета азербайджанского флага (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Небоскреб Torre Colpatria в столице Колумбии Боготе окрасили в цвета азербайджанского флага в связи с 27 сентября – Днем памяти в Азербайджане. Об этом передает во вторник Trend со ссылкой на посольство Азербайджана в Колумбии.

Этот небоскреб является четвертым по высоте в Колумбии.

В знак глубокого уважения к солдатам и офицерам, которые героически сражались во время 44-дневной Отечественной войны и водрузили азербайджанский флаг на освобожденных от оккупации землях, а также к памяти шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, 27 сентября в Азербайджане отмечается День памяти.