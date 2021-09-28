Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание (версия 2)

(первая версия в 11:32)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В заседании приняли участие представители Кабмина, МИД, Агентства по разминированию, минобороны, министерства экономики, МЧС и Государственной пограничной службы.

На нем были заслушаны отчеты по очистке от мин освобожденных территорий, обсуждены вопросы, нашедшие отражение в этих документах.