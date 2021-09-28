Президент Ильхам Алиев: Со стратегической точки зрения мы подходим к будущему сквозь призму мира

БАКУ /Trend/ - Со стратегической точки зрения мы подходим к будущему сквозь призму мира.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анатолийскому агентству Турции.

«Как только закончилась война, мы, не теряя времени, незамедлительно перешли к действиям, и это показало силу нашего государства. Потому что для выполнения этой работы одних денег недостаточно. Нужны ресурсы, кадры, команда, технические возможности, компетенция. Мы мобилизовали все силы. До конца нынешнего года мы завершим эти и другие вопросы, к примеру, связанные с электричеством. То есть, весь регион полностью будет обеспечен электричеством. Как вам известно, продолжается также строительство дорог и прочее.

Естественно, мы делаем это, в первую очередь, для своих граждан, чтобы восстановить данный регион, чтобы бывшие вынужденные переселенцы в скором времени могли вернуться туда. Первый такой пилотный проект села, наверное, будет готов в Зангиланском районе к концу нынешнего или началу следующего года. Одновременно это видят и население Армении, и проживающие в Карабахе армяне, потому что они смотрят наше телевидение, слушают наше радио и знают, какая работа здесь проводится. Неслучайно представители армянского народа уже несколько раз подходили к нашим военным позициям в Шуше с просьбой привлечь их к этой работе. Потому что они остались там без работы, живут в условиях безработицы, нищеты и безнадежности. Мы позитивно смотрим на это, но должна быть полностью отрегулирована юридическая сторона этого вопроса. Потому что я говорил, хочу еще раз сказать, мы считаем проживающих там армян своими гражданами. Они живут на азербайджанской земле, Карабах всегда являлся Азербайджаном – и в советское время, и до этого, и в период оккупации тоже являлся Азербайджаном. Мы считаем их гражданами Азербайджана, просто они должны принять это, должны избавиться от армянской пропаганды, обеспечить свое будущее, будущее своих детей. Мы будем готовы привлечь их к работе. Почему бы и нет?

Со стратегической точки зрения мы подходим к будущему сквозь призму мира. Потому что я хочу, чтобы войны больше не было. Во всяком случае, мы не начнем войну, если с армянской стороны не поднимут голову реваншистские тенденции. Если мы увидим, что в Армении возникает какая-то угроза нам, то мы должны уничтожить эту угрозу. Это наше легитимное право. Но если такой угрозы не будет, то никаких других мыслей у нас нет. В Карабахе проживают 25 тысяч армян, они тоже могут принять участие в этих делах – как в строительных, так и восстановительных работах. В то же время в будущем мы создадим для них условия в местах, селах, где они проживают. Посмотрите, наши планы, связанные с Карабахом и Восточным Зангезуром, налицо. Утвержден генеральный план города Агдам. В ближайшем будущем будут утверждены генеральные планы городов Джебраил и Физули, районов в целом. Это демонстрирует нашу силу, и мы можем сделать это и в селах в Карабахе, где сейчас проживают армяне.

После Победы я совершил десятки поездок в регионы, и картина, увиденная там в некоторых селах, где проживали армяне, привела меня в ужас. То есть, ситуация, не подобающая для жизни человека. В настоящее время проводится анализ домов в некоторых селах, 95 процентов их непригодны, то есть, там никто не может жить, они должны быть снесены. То есть, община, проживавшая в течение 30 лет в таком плачевном положении, естественно, хочет увидеть светлую жизнь. А свет будет исходить только от Азербайджана. Надо понять, что и для них это не так уж просто. Здесь следует учитывать и психологическое состояние. Но мы в любом случае проявляем добрую волю, и я надеюсь, они поймут, что их счастливое будущее, благополучное будущее связано только с Азербайджанским государством», - сказал глава государства.