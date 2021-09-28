Президент Ильхам Алиев: В вопросе границ Армения сегодня должна осознать реальность

БАКУ /Trend/ - В вопросе границ Армения сегодня должна осознать реальность.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анатолийскому агентству Турции.

«Мы же вернулись на землю своих предков. 30 лет мы не были там. Если армянская сторона утверждает, что граница проходит там, то почему там никого не было? Если это граница, то придите и охраняйте ее. Мы пришли и разместились в этих горах. Согласно нашим картам, мы разместились на своей территории. Если армянская сторона думает по-другому, то пусть придет, сядет, вместе обсудим это, сколько это займет времени – год, пять лет, тридцать лет, кто знает. Возвращаюсь к этому разговору. В вопросе границ Армения сегодня должна осознать реальность. Она должна как можно скорее выполнить наши условия, принять их и решить данный вопрос, чтобы уже каждый знал, где находится его граница», - сказал глава государства.