Рабочая группа по вопросам разминирования освобожденных территорий Азербайджана провела очередное заседание (версия 4)

(первая версия в 11:32)

БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Рабочей группы по вопросам очистки от мин и неразорвавшихся боеприпасов освобожденных территорий Межведомственного центра при Координационном штабе, созданном с целью централизованного решения вопросов на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, сообщает во вторник Trend.

В заседании приняли участие представители Кабмина, МИД, Агентства по разминированию, минобороны, министерства экономики, МЧС и Государственной пограничной службы (ГПС). На нем были заслушаны отчеты по очистке от мин освобожденных территорий, обсуждены вопросы, нашедшие отражение в этих документах.

Также участники заседания были проинформированы о ходе работ по гуманитарному разминированию на освобожденных землях, о том, что Агентство по разминированию с 10 ноября 2020 года и до сегодняшнего дня очистило от мин и неразорвавшихся боеприпасов территорию площадью 5 430 гектаров, обнаружило 24 925 мин и неразорвавшихся боеприпасов. С начала нынешнего года от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 4 854 гектара, обнаружено и обезврежено 14 884 мины и неразорвавшихся боеприпаса.

Согласно информации об операциях по разминированию, проводимых министерством обороны, с 1 по 23 сентября 2021 года инженерные войска очистили от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории общей площадью 1 119 гектаров в Агдамском, Джебраильском, Физулинском, Ходжавендском и Губадлинском районах, обнаружили 91 неразорвавшийся боеприпас. В Джебраильском, Зангиланском и Физулинском районах завершена очистка от мин и неразорвавшихся боеприпасов посевных площадей под многолетние культуры. В Губадлинском районе завершается очистка территории площадью 91 гектар. Завершена очистка от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории площадью 1 628,626 гектара. Предстоит очистить территорию площадью 427 гектаров. В целом от мин и неразорвавшихся боеприпасов очищена территория площадью 12 014 гектаров.

Операции по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов каналов Хачынарх–1 и Хачынарх-2, а также субартезианских скважин в Агдамском районе начались 27 сентября.

Государственная пограничная служба также предоставила на заседании информацию об операциях по разминированию. По ее данным, ГПС очистила в целом территорию площадью 286 гектаров. При этом было обнаружено и обезврежено 2 976 мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Кроме того, участники заседания обсудили вопрос предоставления министерством обороны данных и координат очищенных территорий информационному отделу Агентства по разминированию.

Также состоялся обмен мнениями по вопросу обнаружения заминированных участков с использованием искусственного интеллекта. Было отмечено, что дроны, предоставленные зарубежными компаниями, уже протестированы. Испытания подтвердили, что они обнаруживают мины из пластика и металла, выявляют заминированные территории.

В течение дня, в зависимости от погодных условий, БПЛА могут делать снимки территорий общей площадью 150-200 гектаров. После обработки информации она переносится на карты местности.

Также было подчеркнуто, что готовятся предложения по работам по снижению минной угрозы, которая может возникнуть при переселении граждан на очищенные от мин территории. Так, сообщалось, что на первом этапе начнется переселение в Зангилан, а по мере завершения инфраструктурных проектов – в другие районы.