Президент Ильхам Алиев внес ясность в вопрос об иранских грузовиках в интервью Анатолийскому агентству

БАКУ /Trend/ - Незаконные поездки иранских большегрузных автомобилей в Карабахский регион происходят не впервые. Подобные случаи неоднократно происходили и в период оккупации. Эти большегрузные автомобили ездили туда регулярно. У нас была информация. Но конкретной информации, то есть, такой конкретной, как сейчас, конечно же, не было. Учитывая это, мы по различным каналам выражали недовольство иранской стороне. Однако этот процесс продолжался.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью Анатолийскому агентству Турции.

«После окончания войны Лачинский коридор уже находится в поле нашего зрения, а расстояние от наших военных позиций до дороги, ведущей в Ханкенди, составляет, наверное, 5-6 метров. Мы обладаем достаточными техническими возможностями вдоль Лачинского коридора, а также в окрестностях Шуши и других местах. Есть камеры, мы используем спутник, дроны. Мы вновь увидели, что грузовики продолжают ездить туда и после войны. В таком случае я поручил сотрудникам нашей Администрации Президента переговорить с послом Ирана в Азербайджане. Мы не хотим придавать этому официальную окраску, пусть по-дружески поговорят и скажут, что этому необходимо положить конец. Это – неуважение к нам, неуважение к территориальной целостности Азербайджана, этому надо положить конец. Этот разговор, если не ошибаюсь, состоялся в июле. После этого мы, естественно, стали отслеживать, и к началу каждого месяца у нас собирается информация о том, сколько грузовиков въехало, сколько выехало, что они ввезли, что вывезли. У нас имеются все данные, вплоть до их номеров, и они опубликованы в печати. Но что они сделали после этого? Попытались установить на иранские грузовики армянские номера. Прибегли к такой фальсификации и пытались обмануть нас. Это был крайне некомпетентный шаг – цистерна на грузовике с надписью на персидском языке, а ниже армянские номера. Должен также сказать, что они крепили одинаковые номера на несколько автомобилей. То есть, о чем говорит такая небрежная работа? О том, что они хотели продолжать это дело, но замаскировать его. Естественно, в таком случае мы по истечении месяца вручили дипломатическую ноту в официальном порядке. Посол Ирана в Азербайджане был приглашен в Министерство иностранных дел, ему были выcказаны претензии и выражена просьба положить этому конец. Это было в середине августа. Мы надеялись, что этому будет положен конец. Однако с 11 августа по 11 сентября около 60 грузовиков из Ирана вновь незаконно въехали в Карабах. Для пресечения этого мы уже перешли к практическим шагам. То есть, наше поведение, действия ответственные и опираются на дружественные связи. В первый раз – устное предупреждение, во второй – официальная нота, в третий – посты – таможенный, пограничный, полицейский. Таким образом, мы уже начали контролировать дорогу, проходящую через территорию Азербайджана, и после этого число грузовиков, едущих в Карабах, сошло на нет. Скажите, нужно ли было доводить до этого?» - сказал глава государства.