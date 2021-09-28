Путин и Эрдоган обсудят ситуацию на Южном Кавказе

БАКУ/Trend/ - Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоятся в среду, 29 сентября, в Сочи. Лидеры обсудят торгово-экономическое партнерство, ситуацию в Сирии, Ливии, Афганистане и Южном Кавказе, сообщает пресс-служба Кремля.

"29 сентября в Сочи пройдут переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом", - говорится в сообщении.

Как пояснили в Кремле, на переговорах планируется обсудить различные аспекты российско-турецкого партнерства в политической и торгово-экономической областях. Будет также проведен обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным вопросам, включая развитие ситуации в Сирии, Ливии, Афганистане и Южном Кавказе, сообщает пресс-служба российского лидера.