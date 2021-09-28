Единство власти и народа - один из главных факторов победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне - протоиерей Константин Поминов

БАКУ /Trend/ - Единство власти и народа стало одним из основных факторов победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне, сказал в интервью Trend пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, протоиерей Константин Поминов.

27 сентября - в День памяти во всех церквях Азербайджана – в Баку, Гяндже, Сумгайыте, Хачмазе почтили память участников Отечественной войны, отдавших свои жизни во имя освобождения страны от армянских оккупантов.

"Победа во второй Карабахской войне - это очень радостное событие, так как Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, но она несет в себе и горечь потерь, потому что погибли молодые парни, офицеры и солдаты, которые отдали свои жизни за Родину. Их подвиг не напрасен, ведь благодаря этому Азербайджан вернул Карабах. Их жертвы позволили Азербайджану вернуть свои исконные земли, и страну ждет прекрасное развитие. И, конечно, мы молимся за упокой их душ, для нас не имеет значения национальность или вероисповедание этих людей, потому как Евангелие гласит, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей и близких своих. И эти герои отдали жизни не только за своих близких, но и за всех граждан страны, за свою землю и Родину", – сказал Поминов.

Он отметил традиции толерантности и мультикультурализма в Азербайджане, где все граждане живут как одна семья. И в дни Отечественной войны все встали на защиту родной земли от армянских агрессоров.

"Единство народа приносит свои плоды. За годы независимости Азербайджана не было ни одного межнационального и межконфессионального конфликта. Азербайджан живет в мире, в стране царит атмосфера дружбы и добрососедства между представителями всех национальностей и религий, на государственном и духовном уровне очень хорошие и добрые отношения между всеми общинами страны. Все мы прекрасно помним, как год назад все граждане, независимо от национальности и вероисповедания, поднялись на защиту родной земли от агрессоров. В военкоматах были огромные очереди из добровольцев. Военнослужащие азербайджанской армии сражались до последней капли крови, защищая родную землю", - сказал Поминов.

Он напомнил, что в первую Карабахскую войну за свою Родину - Азербайджан воевали немало русских, православных христиан. В их числе - Юрий Ковалев и Игорь Макеев, ставшие Национальными героями Азербайджана. Во вторую Карабахскую войну погибли Денис Пронин и Дмитрий Солнцев, другие герои были удостоены боевых медалей.

"Павшие воины, независимо от национальности и вероисповедания, все те, кто отдал свои жизни во имя Родины, навсегда будут жить в наших сердцах. Мы всегда будем молиться за упокой их душ, и они будут примером для нынешней молодежи и будущих поколений. Память о шехидах - героях Отечественной войны будет жить вечно", - подчеркнул Поминов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Константин Шапиро)