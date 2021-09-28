В Париже обсудили новый региональный порядок на Южном Кавказе и возросшую роль Азербайджана после второй Карабахской войны (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В рамках мероприятий, приуроченных к первой годовщине начала Второй карабахской войны, 27 сентября в Париже под эгидой Института прогнозирования и безопасности в Европе состоялся Круглый стол с участием посла Азербайджана во Франции Рахмана Мустафаева, постоянного представителя Азербайджана в ЮНЕСКО Эльмана Абдуллаева, французских экспертов, политологов и представителей НПО, действующих в области международных конфликтов, разминирования и укрепления мер доверия, сообщает во вторник Trend.

Посол Мустафаев проинформировал участников встречи о постконфликтной ситуации в регионе, особо отметив, что в Южном Кавказе сложился новый региональный порядок, основными элементами которого являются возросшая роль Азербайджана, стратегический диалог и сотрудничество между Россией и Турцией, механизм трехстороннего Заявления 10 ноября, а также Минская группа ОБСЕ. Дипломат подробно остановился на основных моментах выступления президента Азербайджана Ильхама Алиева 27 сентября, сделав акцент на том, что новому региональному порядку соответствует новая терминология. Конфликт урегулирован и остался в истории, так же, как и термин «нагорно-карабахский регион». Статус районов бывшего конфликта и его населения, в том числе армянского, определен Конституцией Азербайджана. Участникам круглого стола в связи с этим была продемонстрирована карта административного деления Азербайджана, показаны границы Шушинского, Ходжалинского, Ходжавендского и других районов республики.

Посол подробно рассказал участникам круглого стола об основных задачах пост-конфликтного периода – разминирование освобожденных территориях, выяснение судьбы почти 4000 пропавших без вести граждан Азербайджана, восстановление освобожденных территорий, заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Отвечая на вопрос о роли МГ ОБСЕ он подчеркнул, что она будет зависеть от того, сможет ли Минская группа и ее сопредседатели адаптироваться к новым региональным реалиям.

Э.Абдуллаев в свою очередь рассказал об отношениях между Азербайджаном и ЮНЕСКО, в том числе и в контексте усилий по организации визита экспертной миссии ЮНЕСКО в Азербайджан для оценки ущерба, нанесенного вооруженными силами Армении культурному наследию Азербайджана в ходе оккупации азербайджанских территорий.

Состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов, связанными с ситуацией в регионе Южного Кавказа, отношениями между Азербайджаном и Францией. В ходе встречи азербайджанские дипломаты ответили на многочисленные вопросы французских экспертов и политологов.