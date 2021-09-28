Министр обороны Азербайджана встретился с новым командующим российскими миротворческими силами

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новым командующим российским миротворческим контингентом, временно размещенным на территории Азербайджана, генерал-лейтенантом Геннадием Анашкиным.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, на встрече была обсуждена ситуация на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы.

Отметим, что во встрече также принял участие бывший командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов.