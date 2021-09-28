Президент Ильхам Алиев: Пора предупредить Армению, чтобы она отказалась от попыток реваншизма и смотрела в будущее

БАКУ /Trend/ - Пора предупредить Армению, чтобы она отказалась от попыток реваншизма и смотрела в будущее.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев 28 сентября в интервью французскому телеканалу France 24.