Религиозные конфессии Азербайджана распространили обращение в связи с годовщиной начала Отечественной войны (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Главы религиозных конфессий Азербайджана распространили совместное обращение в связи с годовщиной начала Отечественной войны, сообщает в среду Trend со ссылкой на Управление мусульман Кавказа (УМК).

«Мы отмечаем первую годовщину, прошедшую со дня 27 сентября 2020 года, навсегда вошедшего в историю азербайджанского народа. Эта дата навсегда останется в памяти как точка отсчета на пути к великой победе. Мировое сообщество стало свидетелем непоколебимого единства власти и народа. Исторический азербайджанский город Шуша был героически освобожден от оккупации и возвращен законным хозяевам. Историческая Шушинская декларация, подписанная Президентом Ильхамом Алиевым и Президентом братской Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сформировала новую геополитическую ситуацию в регионе», - говорится в обращении.

Как подчеркивается в документе, главы религиозных конфессий с большой верой и надеждой смотрят в будущее Азербайджанского государства.

«Главный источник этого вдохновения - принципиальная и решительная позиция Президента Ильхама Алиева, проводимые в стране широкомасштабные строительные работы, роль соратницы главы Азербайджанского государства, политического и общественного деятеля, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой в реализации социально-экономических программ, направленных на процветание народа. Трепетное отношение Первого вице-президента Мехрибан Алиевой к семьям шехидов и участникам войны, раненным военнослужащим, материальная и моральная поддержка, руководство программами социальной помощи высоко оцениваются гражданами», - говорится в обращении.

В документе отмечается, что Армения на протяжении почти 30 лет держала под оккупацией 20 процентов территории Азербайджана.

«Агрессия сопровождалась военными преступлениями и преступлениями против человечности. В результате проведенной Арменией этнической чистки более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами. Армения, не выполнившая резолюции СБ ООН и воодушевленная собственной безнаказанностью, продолжила оккупацию и умышленно сорвала переговорный процесс. В июле 2020 года Армения совершила военную провокацию на государственной границе с Азербайджаном. В результате артобстрела в направлении Товузского района Азербайджана погибли 13 военнослужащих и мирных граждан. А в августе армянская диверсионная группа перешла бывшую линию соприкосновения и попыталась совершить против азербайджанских военнослужащих и мирных граждан теракты, которые были предотвращены. Азербайджан в ответ на крупномасштабное нападение Армении на военные позиции и мирных граждан 27 сентября 2020 года воспользовался своим правом на самооборону и приступил к проведению контрнаступательной операции против Армении на своей территории», - говорится в обращении.

В документе подчеркивается, что война, начавшаяся 27 сентября и продлившаяся 44 дня, вошла в историю блестящей победой азербайджанской армии над Арменией.

«Азербайджан обеспечил выполнение резолюций СБ ООН, разрешил 30-летний конфликт военно-политическими средствами, восстановил свою территориальную целостность и историческую справедливость. Во время Отечественной войны за освобождение Карабаха все граждане тесно сплотились вокруг Президента Ильхама Алиева, продемонстрировав преданность Родине», - говорится в обращении.

Авторы документа выразили признательность братским и дружественным странам, религиозным организациям и международным структурам, поддержавшим Азербайджан в непростой и ответственный исторический момент.

«При этом с сожалением отмечаем, что силы, которые пытаются скрыть преступления Армении против азербайджанского народа, факты вандализма против культурно-духовного наследия Азербайджана, сегодня пытаются оправдать путем применения двойных стандартов армянский терроризм и политику этнической чистки против азербайджанцев», - говорится в обращении.

Авторы документа еще раз призвали Армению отказаться от захватнической, реваншистской, националистической, сепаратистской политики.

«Призываем армянскую церковь положить конец призывам к провокационной, реваншистской войне и стремится к миру. В День памяти - 27 сентября, который записан в нашем календаре как начало пути к великой победе, желаем упокоения душам героев-шехидов. Пусть Всевышний хранит Азербайджанское государство и азербайджанский народ», - говорится в обращении.

Документ подписали председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Религиозной общины горских евреев Милих Евдаев, председатель Религиозной общины европейских евреев Александр Шаровский, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви, протоиерей Мефодий Эфендиев, председатель Албано-удинской религиозной общины Роберт Мобили.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)