Азербайджан и Беларусь обсудили военно-кадровые вопросы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Беларусь обсудили военно-кадровые вопросы, сообщает в среду Trend со ссылкой на азербайджанское минобороны.

В соответствии с планом сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси, в Управлении кадров Главного управления по личному составу министерства обороны Азербайджана состоялась рабочая встреча, посвященная военно-кадровым вопросам.

Заместитель начальника Главного управления по личному составу - начальник Управления кадров министерства обороны генерал-майор Эльчин Халилов подробно проинформировал гостей о реформах, проводимых в азербайджанской армии, и подготовке профессионального кадрового состава.

На встрече члены делегаций обменялись мнениями по военно-кадровой работе, в частности, были обсуждены вопросы прохождения военной службы и учета военных кадров.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)