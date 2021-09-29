Сотрудничество Турции и России является серьезной гарантией стабильности на азербайджано-армянской границе – Путин

Политика 29 сентября 2021 15:15 (UTC+04:00)
Сотрудничество Турции и России является серьезной гарантией стабильности на азербайджано-армянской границе – Путин

БАКУ/Trend/ - Сотрудничество Турции и России является серьезной гарантией стабильности на азербайджано-армянской границе.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на перемирие», – сказал Путин.

Отметим, что с 30 января 2021 года в Агдаме начал функционировать турецко-российский совместный мониторинговый центр по контролю за прекращением огня.

Россия и Турция в лице сотрудников центра на паритетных началах следят за ситуацией и режимом прекращения огня с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Охрану мониторингового центра осуществляет азербайджанская армия.

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