Сотрудничество Турции и России является серьезной гарантией стабильности на азербайджано-армянской границе – Путин
БАКУ/Trend/ - Сотрудничество Турции и России является серьезной гарантией стабильности на азербайджано-армянской границе.
Как сообщает в среду Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.
«Активно действует российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня. Это сотрудничество является серьезной гарантией стабильности и согласования позиций сторон по дальнейшим шагам, направленным на перемирие», – сказал Путин.
Отметим, что с 30 января 2021 года в Агдаме начал функционировать турецко-российский совместный мониторинговый центр по контролю за прекращением огня.
Россия и Турция в лице сотрудников центра на паритетных началах следят за ситуацией и режимом прекращения огня с помощью беспилотных летательных аппаратов.
Охрану мониторингового центра осуществляет азербайджанская армия.