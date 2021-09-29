Спикер Милли Меджлиса Азербайджана призвала парламент Казахстана признать Ходжалинский геноцид

БАКУ / Trend/ - Находящаяся в Казахстане с официальным визитом председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова во время беседы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и председателем Мажилиса парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным призвала признать Ходжалинский геноцид в парламенте страны, сообщает в среду Trend со ссылкой на Милли Меджлис Азербайджана.

Спикер Милли Меджлиса проинформировала о Ходжалинском геноциде, со времени совершения которого прошло почти 30 лет. Некоторые международные организации и парламенты многих стран уже признали эту резню геноцидом, заметила Гафарова, выразив надежду, что парламент Казахстана выразит своё отношение к этому тяжкому преступлению против человечности.

На встречах председатель Милли Меджлиса также говорила о прекращении тридцатилетней армянской оккупации азербайджанских земель в результате победы, одержанной нашим государством в 44-дневной Отечественной войне, процессе восстановления полностью разрушенных Арменией за время оккупации городов и сёл и широкомасштабных инфраструктурных проектах.

Сахиба Гафарова на встрече с председателем Сената парламента Казахстана Мауленом Ашымбаевым тоже выделила тему Ходжалинского геноцида и выразила надежду на то, что встречная сторона сделает соответствующие шаги в этой связи.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди бывшего 366-го советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 – взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянам.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)