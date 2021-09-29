Поступившим в азербайджанские вузы 102 студентам предоставлена Президентская стипендия - распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение "О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2021/2022 учебном году".

Согласно документу, 102 студентам, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2021/2022 учебном году и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, предоставляется Президентская стипендия.

С полным списком студентов можно ознакомиться по ссылке.