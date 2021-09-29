На открытиях памятников Героям Отечественной войны в зарубежных странах будет исполняться Государственный гимн Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление № 115 от 29 марта 2020 года об утверждении «Правил исполнения Государственного гимна Азербайджанской Республики на торжественных мероприятиях, проводимых Азербайджаном на территории иностранного государства».

Как передает в среду Trend, согласно изменению, отныне Государственный гимн Азербайджана будет исполняться на территории иностранного государства и на открытиях мемориальных досок и памятников Героям Отечественной войны Азербайджана.