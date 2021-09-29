Поступившим в азербайджанские вузы 102 студентам предоставлена Президентская стипендия – распоряжение (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение «О предоставлении Президентской стипендии студентам, поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики в 2021/2022 учебном году».

Согласно документу, следующим 102 лицам, показавшим самые высокие результаты по группам специальностей на экзаменах по приему студентов в 2021/2022 учебном году и поступившим в высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, предоставляется Президентская стипендия:

Абдуллаеву Анару Яшар оглу

Абдуллаеву Джамалу Ахмед оглу

Абдуллазаде Нигяр Габиль гызы

Агарзаевой Тамаре Мехран гызы

Агаеву Тамерлану Ризван оглу

Агаевой Эсмер Осман гызы

Аллахвердиевой Айнур Рауф гызы

Аллахвердиевой Тюркан Муса гызы

Алмамедли Айдан Фаиг гызы

Аслановой Рубабе Кямран гызы

Багировой Гюлай Эльшад гызы

Бахшалыеву Рамину Амиль оглу

Бахшалиеву Эльдару Фатали оглу

Байрамову Эльчину Ильгар оглу

Бебишли Джаваду Умюдвар оглу

Бадалову Афлану Аслан оглу

Баширову Фатулле Вагиф оглу

Джаббарзаде Севиндж Зейнал гызы

Джамаледдинли Джамшиду Мюршюд оглу

Джафарли Айсель Эйнур гызы

Джафаровой Наргиз Заур гызы

Челебиеву Назиму Эльданиз оглу

Дюрюскари Фатиме Рзаевне

Эфендиеву Кямилю Назим оглу

Ахмедзаде Фатиме Ихтияр гызы

Алиеву Алехсану Ровшановичу

Алиеву Мирмахмуду Исмаил оглу

Алиеву Мураду Эльчин оглу

Алиевой Эльвине Ильгар гызы

Алийолдашеву Гюльбале Алийолдаш оглу

Амировой Шебнем Зохраб гызы

Ансарли Джахан Акиф гызы

Асадову Исмаилу Аббас оглу

Фарзиевой Эсмире Натиг гызы

Гаджиевой Севин Эльдар гызы

Гейдаровой Элане Ариф гызы

Гамзалы Назрин Эльчин гызы

Гасанли Огузу Малик оглу

Гасанову Ильхаму Бабек оглу

Гашимзаде Гамиду Рамин оглу

Гумметовой Айсу Разим гызы

Гусейнову Гусейнали Сурхай оглу

Гусейнову Шамшуру Шахмар оглу

Гусейнзаде Айсун Эльдар гызы

Халилли Мураду Чингиз оглу

Ибрагимхалилову Яшару Тамраз оглу

Ибрагимовой Медине Эльданиз гызы

Искендерли Нармин Шахин гызы

Исмаиловой Нуриде Гудрет гызы

Кязымову Айхану Сеймур оглу

Керимли Фидан Васиф гызы

Керимовой Майе Рамин гызы

Гасымову Семралу Сеймур оглу

Гасымовой Ройе Анар гызы

Гебедовой Биллуре Эльнур гызы

Гулиеву Джафару Гафар оглу

Гулиеву Фуаду Анар оглу

Гулиеву Руфату Вугар оглу

Гулиеву Шамилю Орхан оглу

Гулизаде Нармин Али гызы

Гурбанлы Ганире Акиф гызы

Гурбанзаде Мухаммеду Фахраддин оглу

Махмудзаде Захре Али гызы

Мансырлы Айше Аладдин гызы

Мехтизаде Джавидану Азер оглу

Магеррамли Исе Юсиф оглу

Магеррамли Шахиду Ровшан оглу

Магеррамовой Айгюн Аллахверди гызы

Мамедли Исмаилу Ибрагим оглу

Мамедли Мамеду Фуад оглу

Мамедову Мирсалеху Мирджалал оглу

Мамедовой Арзу Рамиль гызы

Мамедовой Гюльджан Араз гызы

Мамедовой Жале Мушвиг гызы

Мамедовой Назрин Вугар гызы

Мамедовой Ветен Муталлим гызы

Месмалыеву Серджану Шахин оглу

Мирзоеву Вугару Ильгар оглу

Мурадлы Кямилю Анар оглу

Муртузову Руслану Аббас оглу

Мустафаеву Анару Захидовичу

Мустафаеву Кямрану Теймур оглу

Насибовой Ясемен Гасанали гызы

Назаровой Гюлай Муслим гызы

Новрузовой Ильхаме Натиг гызы

Нуриевой Лале Таир гызы

Нуркишиеву Айдыну Агиль оглу

Пиризаде Нурлану Мушвиг оглу

Рашидовой Туране Орудж гызы

Рустамли Айсу Сеймур гызы

Садыговой Зумруд Фарман гызы

Севдимли Жале Джейхун гызы

Султанову Рявану Нусрет оглу

Сулеймановой Ляман Эльман гызы

Шамильзаде Гюнай Руслан гызы

Шафиеву Абилю Узеир оглу

Вахаблы Акберу Махир оглу

Юсифовой Джамиле Махир гызы

Юсифовой Нигяр Ахмед гызы

Юзбековой Айтадж Ромик гызы

Зейналлы Ульвийе Узеир гызы

Зейналлы Зейбе Рафаил гызы.

Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.