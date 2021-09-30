Парламент Азербайджана принял заявление в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - На первом пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана в четверг было принято заявление в связи с годовщиной начала 44-дневной Отечественной войны.

Как сообщает Trend, текст заявления зачитал депутат Низами Сафаров.