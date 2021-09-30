Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией может обеспечить процветание Южного Кавказа – глава МИД Чехии (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Подписание мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией может обеспечить процветание Южного Кавказа.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг находящийся с визитом в Азербайджане глава МИД Чехии Якуб Кулганек на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

«Мы поддерживаем мирный процесс между Арменией и Азербайджаном. Подписание мирного соглашения может обеспечить процветание и устойчивый мир на Южном Кавказе. Мы также приветствуем недавнюю встречу глав МИД Азербайджана и Армении с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал Кулганек.

Он также выразил соболезнования родным погибших во второй Карабахской войне.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)