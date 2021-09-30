На строительство автодороги в Кюрдамире выделены 6 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 сентября подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (26 км)-Гарасаггал-Джайли в Кюрдамирском районе.

Согласно распоряжению, с целью строительства автомобильной дороги Агсу-Кюрдамир-Бахрамтепе (26 км)-Гарасаггал-Джайли, соединяющей два населенных пункта с численностью населения четыре тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 6 миллионов манатов.

Минфину Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.