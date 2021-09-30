Армения должна сделать выбор – глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Армения должна сделать выбор - либо территориальные претензии к соседям, либо конструктивное сотрудничество.

Как передает Trend, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в четверг на совместной пресс-конференции с главой МИД Чехии Якубом Кулганеком, находящимся с официальным визитом в Азербайджане.

По словам Байрамова, в течение 30 лет между Азербайджаном и Арменией не проводилась делимитация и демаркация границ: «Главной причиной было нахождение под оккупацией азербайджанских территорий».

Министр подчеркнул, что Азербайджан восстановил свою территориальную целостность: «Вопрос о границах должен решаться в нормальном и цивилизованном порядке, необходимо провести процесс делимитации. Азербайджан конструктивен в этом вопросе, но мы видим неконструктивные шаги Армении под разными предлогами. Армения должна сделать свой выбор - либо территориальные претензии к соседям, либо конструктивное сотрудничество. Азербайджан подходит к вопросам с точки зрения международного права. Альтернативы этому подходу, направленному на стабильность и развитие, нет. Необходимо уважать суверенитет, территориальную целостность государств».

(Автор: Хумай Агаджанова. Перевод: Кямаля Сеидова)