В Азербайджане будет подготовлена Госпрограмма по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 сентября подписал распоряжение о расширении возможностей обучения азербайджанской молодежи в престижных зарубежных вузах.

Согласно распоряжению, Кабмину поручено в двухмесячный срок подготовить проект Государственной программы по обучению молодежи в престижных зарубежных вузах и представить его Президенту Азербайджана, а также решить другие вопросы, вытекающие из этого распоряжения.