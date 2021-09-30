Группе сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана присвоены специальные высшие звания
БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев 30 сентября подписал распоряжение о присвоении специальных высших званий сотрудникам прокуратуры Азербайджана.
В соответствии с распоряжением нижеследующим сотрудникам прокуратуры Азербайджана присваивается высшее специальное звание государственный советник юстиции III класса:
Мусаеву Эльнуру Новруз оглу – начальнику Управления по производству внеуголовного преследования Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики
Алиеву Вугару Нуреддин оглу – начальнику Управления координации вопросов специальной конфискации Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики
Султанову Эльдару Аслан оглу – начальнику Управления организации работы с документами и обращениями Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики
Ахмедову Мубаризу Гусейн оглу – начальнику Научно-образовательного центра Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики.