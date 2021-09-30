Международный суд ООН проведет слушания по иску Азербайджана против Армении

БАКУ /Trend/ - Международный суд ООН рассмотрит иск Азербайджана против Армении касательно нарушения международной конвенции о пресечении всех форм рассовой дискриминации, передает Trend со ссылкой на суд.

Отмечается, что публичные слушания будут проведены 18-19 октября.

В ходе заседания, которые будут проведены в гибридном формате, будут расмотрены предоставленные сторонами детали дела.