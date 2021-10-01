Азербайджано-турецкие отношения не должны волновать третьи страны - администрация президента Турции

Политика 1 октября 2021 09:04 (UTC+04:00)
Азербайджано-турецкие отношения не должны волновать третьи страны - администрация президента Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкие отношения не должны волновать третьи страны, сказали Trend в пятницу в администрации президента Турции.

«Анкара и Баку имеют полное право развивать и укреплять двусторонние отношения во всех сферах, и это их суверенное право. Укрепление отношений между Азербайджаном и Турцией не направлено против третьих стран, а, напротив, является гарантом стабильности и безопасности в регионе. Как известно, Турция и Азербайджан - ключевые страны во всех региональных трехсторонних форматах сотрудничества», - сказали в администрации.

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