Азербайджано-турецкие отношения не должны волновать третьи страны - администрация президента Турции

БАКУ /Trend/ - Азербайджано-турецкие отношения не должны волновать третьи страны, сказали Trend в пятницу в администрации президента Турции.

«Анкара и Баку имеют полное право развивать и укреплять двусторонние отношения во всех сферах, и это их суверенное право. Укрепление отношений между Азербайджаном и Турцией не направлено против третьих стран, а, напротив, является гарантом стабильности и безопасности в регионе. Как известно, Турция и Азербайджан - ключевые страны во всех региональных трехсторонних форматах сотрудничества», - сказали в администрации.