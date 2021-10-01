Генпрокурор Азербайджана о привлечении к ответственности зарубежных компаний за незаконную деятельность в Карабахе во время оккупации

БАКУ /Trend/ - Проводятся оперативно - следственные мероприятия для привлечения к ответственности иностранных компаний, занимавшихся незаконным предпринимательством в Карабахе в период оккупации.

Об этом говорится в статье генерального прокурора Азербайджана Кямрана Алиева, опубликованной в газете "Азербайджан", сообщает в пятницу Trend.