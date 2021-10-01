С начала 2021 г. завершено следствие по более 10 тыс. уголовных дел - Кямран Алиев (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - С начала этого года завершено следствие по 10 622 уголовным делам, 883 из которых были расследованы органами прокуратуры.

Об этом сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, чьи слова приводятся в статье, опубликованной в газете "Азербайджан", сообщает в пятницу Trend.

Алиев отметил, что органы прокуратуры отправили в суды вместе с обвинительными актами 571 уголовное дело. В целом же в суды были направлены вместе с обвинительными актами 8378 уголовных дел, совместно расследованных с другими следственными структурами. Он добавил, что был раскрыт ряд остававшихся нераскрытыми с прошлых лет преступлений, в том числе пять преступлений, связанных с умышленным убийством, виновные были привлечены к ответственности.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Кямаля Сеидова)