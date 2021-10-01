Найдены тела около 150 человек, пропавших без вести во время первой Карабахской войны - генпрокурор Азербайджана (версия 2)

Политика 1 октября 2021 11:00 (UTC+04:00)

(первая версия в 10:36)

БАКУ /Trend/ - После окончания второй Карабахской войны были обнаружены тела около 150 человек, пропавших без вести во время прошлой войны.

Об этом сказал в пятницу журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает Trend.

По его словам, продолжаются работы по поиску граждан, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.

Для этого осуществляется сотрудничество с соответствующими государственными структурами и правоохранительными органами других стран, отметил генпрокурор.

«После окончания второй Карабахской войны обнаружены тела около 150 без вести пропавших граждан. Тела найдены на освобожденных территориях. Противоположная сторона тоже передала нам тела. Работы в этом направлении продолжаются», - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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