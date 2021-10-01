Найдены останки одного из 7 военных, пропавших без вести во время Отечественной войны Азербайджана - Кямран Алиев (версия 2)

изменен заголовок (первая версия опубликована в 10:19)

БАКУ /Trend/ - Найдены останки одного из семи военнослужащих, пропавших без вести во время Отечественной войны Азербайджана.

Об этом сказал в пятницу журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает Trend.

По его словам, во время первой Карабахской войны без вести пропало четыре тысячи человек, а в ходе второй - семь.

«В последние дни на территориях, где шли боевые действия, обнаружены останки еще одного погибшего военнослужащего. В настоящее время его личность устанавливается по ДНК», - сказал Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)