Нужно привлечь к ответственности преступные власти Армении в международных судах – генпрокурор Азербайджана (версия 2)

(первая версия в 11:48)

БАКУ /Trend/ - Необходимо добиться привлечения к ответственности преступного военно-политического руководства Армении в международных судах.

Об этом сказал в пятницу журналистам генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев, сообщает Trend.

По его словам, Генпрокуратура уже направила исковое заявление в связи с преступлениями, совершенными военно-политическим руководством и военнослужащими Армении во время Отечественной войны, в Международный суд ООН.

Исковое заявление принято в производство и будет рассмотрено 18 октября, отметил генпрокурор.

«В соответствии с требованием процессуального законодательства преступления задокументированы. У нас достаточно фактов и доказательств. Эта работа шла и во время первой Карабахской войны. В Военной прокуратуре Азербайджана есть специальный следственный отдел, который занимается только расследованием преступлений, совершенных Арменией против нашей страны и ее граждан. Этот отдел расследует дела и собирает доказательства», - сказал Алиев.

По словам генпрокурора, необходимо добиться привлечения к ответственности руководства Армении.

«Для этого созданы комиссии. Цель - добиться привлечения к ответственности лиц, совершивших преступления, и выплаты компенсации», - отметил Алиев.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)