На реконструкцию автодороги Зых-Говсан выделено 4,9 млн манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 1 октября подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Зых-Говсан Сураханского района города Баку.

Согласно распоряжению, с целью реконструкции автомобильной дороги Зых-Говсан, соединяющей два населенных пункта с населением 58 тысяч человек, из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 «Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется 4,9 миллиона манатов.

Минфину Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабинету министров – решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.