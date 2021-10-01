Президент Турции в ближайшие недели посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие недели посетит Азербайджан.

Как передает Trend, об этом Эрдоган заявил в пятницу на открытии осенней сессии парламента Турции 27-го созыва.

Президент напомнил о том, что Азербайджан освободил свои земли от оккупации, продлившейся около 30 лет.

"Мы разделили с азербайджанскими братьями эту радость. В ближайшие недели мы вновь встретимся с ними", - сказал Эрдоган.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)