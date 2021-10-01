Мы никогда не забудем ненависть, направленную против Азербайджана и поддерживающей его Турции - Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Мы никогда не забудем ненависть, направленную против Азербайджана, освободившего свои оккупированные территории, и поддерживающей его Турции.

Как передает Trend, об этом сказал в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии осенней сессии парламента 27-го созыва.

Он подчеркнул, что Турция знает цену братству, дружбе и сотрудничеству.

(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)