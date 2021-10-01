Мы никогда не забудем ненависть, направленную против Азербайджана и поддерживающей его Турции - Эрдоган
БАКУ /Trend/ - Мы никогда не забудем ненависть, направленную против Азербайджана, освободившего свои оккупированные территории, и поддерживающей его Турции.
Как передает Trend, об этом сказал в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии осенней сессии парламента 27-го созыва.
Он подчеркнул, что Турция знает цену братству, дружбе и сотрудничеству.
(Автор: Орхан Набиев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Лента новостей
Мы никогда не забудем ненависть, направленную против Азербайджана и поддерживающей его Турции - Эрдоган
В Азербайджане еще 25 субъектов предпринимательства зарегистрированы на предмет пищевой безопасности
Состоялось заседание Рабочей группы по вопросам энергообеспечения на освобожденных территориях Азербайджана
IT-компании Узбекистана получат большие преимущества от сотрудничества с российской "Иннополис" (Эксклюзив)
Нужно привлечь к ответственности преступные власти Армении в международных судах – генпрокурор Азербайджана
Найдены тела в целом около 150 человек, пропавших без вести во время первой Карабахской войны - генпрокурор Азербайджана
Генпрокурор Азербайджана о привлечении к ответственности зарубежных компаний за незаконную деятельность в Карабахе во время оккупации
Найдены останки одного из 7 военных, пропавших без вести во время Отечественной войны Азербайджана - Кямран Алиев
Более половины грузоперевозок Азербайджана в сентябре через систему «Единое окно» пришлось на авиатранспорт
За преступления против азербайджанцев на войне в международный розыск объявлены 24 армянина – генпрокурор
Состоялось очередное заседание Рабочей группы по экологическим вопросам на освобожденных землях Азербайджана
Пока Армения играла в свои грязные игры, Азербайджан создал современную армию с высокоточными технологиями ведения боя - литовский журналист