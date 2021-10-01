Азербайджанский политический обозреватель: Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не обеспечили мир и безопасность в регионе

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ продолжает попытки догнать процессы.

Об этом в пятницу сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

По его словам, после 44-дневной войны изменились реалии в регионе.

"В мире сформировались новые взгляды на решение проблем, связанных с оккупацией и замороженными конфликтами, с нормами и принципами международного права, механизмами выполнения резолюций Совета Безопасности ООН, но суть Минской группы ОБСЕ в лице ее трех сопредседателей, также являющихся постоянными членами Совета Безопасности ООН, остается прежней", - сказал Эльчин Мирзабейли.

По его словам, хотя сопредседатели Минской группы осознают происходящие в регионе изменения, у них нет юридических аргументов против того, что Азербайджан обеспечил свою территориальную целостность, они не могут найти себе место в новых реалиях: "Сопредседатели Минской группы в период их деятельности не обеспечили мир и безопасность в регионе. Напротив, они были заинтересованы в продолжении конфликта. Это основная причина, по которой сопредседатели не приложили усилий для подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. После достижения прочного мира в регионе необходимости в их «миссии» не будет", - сказал Эльчин Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)