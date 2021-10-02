Информагентство New Europe подвело итоги развития Южного Кавказа за год после второй Карабахской войны

Политика 2 октября 2021 13:50 (UTC+04:00)
Информагентство New Europe подвело итоги развития Южного Кавказа за год после второй Карабахской войны

БАКУ /Trend/ - Роберт Катлер, научный сотрудник Канадского института глобальных отношений, дал в своей статье оценку развитию Южного Кавказа в связи с первой годовщиной со дня начала второй Карабахской войны, сообщает Trend.

Статья Катлера опубликована информационным агентством New Europe.

В материале отмечается, что трехсторонняя рабочая группа для содействия развитию была создана на межведомственной встрече 11 января 2021 года (в соответствии с пунктом 9 трехстороннего заявления о прекращении огня от 10 ноября 2020 года).

«Азербайджан поставлял в Армению газ из России (хотя и не был обязан делать это) через свою собственную национальную трубопроводную систему», - пишет Катлер.

Другим важным аспектом развития является то, что соглашение о прекращении огня предусматривает открытие транспортного коридора, который позволит наладить транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой, и там действительно есть железная дорога, которую можно восстановить, говорится в статье.

«Однако Армения продолжает настаивать на открытии более протяженного и окольного железнодорожного маршрута, который не проходит через Зангезурский коридор. Путь по этому маршруту займет больше времени, кроме того, его реконструкция и ремонт обойдутся дороже», - пишет Катлер.

В материале говорится, что ранее турецкая энергетическая компания BOTAS была заинтересована в строительстве крупного завода на границе Нахчыванской Автономной Республики и Армении.

«Если бы для этой цели через южную часть Армении можно было построить трубопровод, это дало бы возможность создать рабочие места на юге Армении, которая нуждается в экономическом развитии, за счет строительства перерабатывающего комплекса для производства нефтепродуктов с целью их экспорта за границу», - пишет Катлер.

По мнению автора статьи, этот трубопровод отвечал бы долгосрочным интересам Армении, но Ереван отказался от него из-за внутриполитического тупика после войны.

«Не имея полноценного правительства, включая министра иностранных дел (все руководство МИД Армении подало в отставку), в результате досрочных парламентских выборов в Армении, инициированных ее премьер-министром Николом Пашиняном, Ереван не смог принять никаких конструктивных решений. Столкнувшись с задержками и нерешительностью со стороны властей Армении, Азербайджан и Турция подписали меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода Игдыр-Нахчыван для газоснабжения Нахчывана из Турции», - пишет Катлер.

По мнению автора материала, самой незамедлительной и эффективной мерой укрепления доверия могло бы стать содействие возвращению азербайджанских гражданских лиц в свои дома на освобожденных территориях, откуда они были изгнаны в результате этнической чистки в начале 1990-х годов.

«Но, помимо разрушения очень многих из этих домов, остается актуальной угроза мин, установленных армянскими войсками перед тем, как покинуть данные территории», - пишет Катлер.

Мировое сообщество начало осознавать всю серьезность ситуации, и все больше стран предоставляют средства, оборудование и обучение для операций по разминированию, говорится в статье.

В материале также отмечается, что Минская группа (МГ) ОБСЕ устарела и уже не может играть никакой роли.

«Медлительные многосторонние международные организации, полагающиеся на консенсусную дипломатию, не поспевают за темпами сегодняшнего развития. Совершенно очевидно, что Мадридские принципы устарели. Показательно, что никто, даже с армянской стороны, всерьез не упомянул о них с момента окончания войны», - пишет Катлер.

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