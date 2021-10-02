Азербайджан представил в комитет ООН свой первый отчет после Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - В рамках 70-й сессии Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам в Женеве в виртуальном формате был представлен четвертый периодический отчет правительства Азербайджана по "Международному пакту об экономических, социальных и культурных правах", сообщили в субботу Trend в пресс-службе азербайджанского МИД.

Азербайджан ​​на сессии был представлен правительственной делегацией во главе с заместителем министра иностранных дел Халафом Халафовым.

В состав делегации вошли представители минюста, МВД, Генпрокуратуры, минэкономики, минздрава, минкультуры, минобразования, минтруда и социальной защиты населения, Государственной миграционной службы, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, минэкологии и природных ресурсов.

В своем выступлении Халафов отметил, что Азербайджан является стороной в основных международных документах в области защиты и продвижения прав человека, и поэтому придает большое значение сотрудничеству с профильными договорными органами ООН в этой сфере.

Он также рассказал о мерах, принятых и инициированных правительством Азербайджана в связи с пандемией COVID-19.

Замминистра представил подробный отчет о существующей правовой базе и практических шагах, предпринятых в области устойчивого развития для обеспечения экономических, социальных и культурных прав, направленных на принятие важных мер, также нашедших свое отражение в четвертом периодическом отчете, охватывающем 2013-2018 годы.

Он отметил, что четвертый периодический отчет стал первым отчетом, представленным Азербайджаном в ​​договорные органы ООН по правам человека после 44-дневной Отечественной войны.

Халафов подчеркнул, что после устранения в результате 44-дневной Отечественной войны армянской оккупации азербайджанских земель, продолжавшейся почти 30 лет и являвшейся основной помехой для экономического, социального и культурного развития региона, возникли новые реалии для повышения благосостояния людей и расширения сотрудничества. По его словам, эти реалии создали возможность для безопасного и достойного возвращения в свои дома почти миллиона граждан, ставших вынужденными переселенцами.

Замминистра отметил, что данное возвращение - важный вклад в восстановление и защиту нарушенных прав внутренне перемещенных лиц.

После презентации состоялся конструктивный интерактивный диалог по четырем секциям, охватывающим статьи с 1 по 15 Международного пакта. Уполномоченные представители соответствующих государственных структур Азербайджана ответили на вопросы членов профильного комитета ООН.

Комитет ООН по экономическим, социальным и культурным правам, в который входят представители 18 стран, до 15 октября представит правительству Азербайджана свои рекомендации по периодическому отчету и интерактивному диалогу.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)