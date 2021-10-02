Президент Ильхам Алиев: Доказанных запасов природного газа в Азербайджане хватит для нашего потребления и экспорта минимум на 100 лет

БАКУ /Trend/ - Доказанных запасов природного газа в Азербайджане хватит для нашего потребления и экспорта минимум на 100 лет.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью испанскому информационному агентству EFE.