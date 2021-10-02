Проанализирована ситуация на госгранице и территориях Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы (версия 2)

Изменен заголовок, добавлены подробности (первая версия опубликована в 13:54)

БАКУ /Trend/ - На Центральном командном пункте второго октября состоялось служебное совещание под руководством министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова. В совещании приняли участие заместители министров, командующие родами войск, начальники Главных управлений, управлений и служб министерства, командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, а также другие уполномоченные офицеры.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, проинформировав участников совещания о задачах, поставленных Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией, министр обороны дал соответствующее поручение уделить особое внимание подготовке войск.

На совещании была рассмотрена ситуация на государственной границе и на территориях Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент.

В целях поддержания боеготовности и бдительности личного состава на высоком уровне министр обороны дал соответствующие поручения, связанные с практической отработкой действий подразделений и пунктов управления, уточнением боевых планов и с акцентом на вопросы материально-технического обеспечения.

Была особо подчеркнута важность ознакомления личного состава с правилами безопасности и неукоснительного контроля за их соблюдением.

Министр дал соответствующие указания по организации службы войск в подразделениях, дислоцированных на освобожденных территориях, очистке территорий от мин и неразорвавшихся боеприпасов, созданию военной инфраструктуры, прокладке горных дорог и поддержанию их в надлежащем состоянии, завершению подготовки подразделений к зиме, своевременной доставке необходимых ресурсов, в особенности подразделениям, несущим службу в горных районах.

Также Гасанов дал поручения о размещении призывников, распределение которых осуществляется в электронном порядке, а также об организованном выполнении работ по увольнению в запас военнослужащих срочной действительной военной службы в соответствии с распоряжением Верховного главнокомандующего.