Хроника 44-дневной Отечественной войны Азербайджана: 4 октября

БАКУ /Trend/ - 27 сентября 2020 года в ответ на широкомасштабную провокацию армянских вооруженных сил вдоль линии фронта азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию, которая позднее получила название «Железный кулак». Отечественная война Азербайджана, продолжавшаяся 44 дня, положив конец почти тридцатилетней оккупации азербайджанских земель, завершилась восстановлением территориальной целостности страны.

Trend представляет хронику Отечественной войны Азербайджана за 4 октября:

- Президент Ильхам Алиев сообщил об освобождении от оккупации города Джебраил и ряда сел Джебраильского района;

- 4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступил с обращением к азербайджанскому народу;

- Президент Ильхам Алиев дал интервью телеканалу «Аль-Арабия»;

- Президент Ильхам Алиев: Села Кархулу, Шукюрбейли, Юхары Маралйан, Чаракан, Дашкесан, Хоровлу, Махмудлу, Джафарабад и Деджал Джабраильского района освобождены от оккупации;

- Президент Ильхам Алиев поздравил командиров соединений – генерал-майора Маиса Бархударова, генерал-майора Хикмета Мирзоева и руководимый ими личный состав по случаю освобождения от оккупации города Джебраил и 9 сел района;

- Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась на своей официальной странице в Instagram публикацией о победах нашей армии на фронте;

- В этот день прошлого года в Суговушане водружен азербайджанский флаг;

- Два человека погибли, еще два получили ранения в результате артиллерийского обстрела Бейлагана со стороны вооруженных сил Армении. Генпрокуратура распространила заявление об обстреле Гянджи. Один мирный житель погиб и четверо получили ранения в результате ракетного обстрела армянами Гянджи;

- Против Араика Арутюняна возбуждено уголовное дело;

- Генеральный прокурор Азербайджана обратился к международным организациям;

- Названы имена раненых в результате армянской провокации в Гяндже;

- Азербайджанский флаг был водружен на посту, где Национальный герой Азербайджана Мубариз Ибрагимов уничтожил врагов;

- Минобороны в очередной раз поделилось информацией о большом количестве трофеев, захваченных у врага.