Утверждения о том, что вблизи азербайджано-иранской границы находятся третьи силы, являются необоснованными – МИД

БАКУ /Trend/ - Утверждения о том, что вблизи азербайджано-иранской границы находятся третьи силы, являются необоснованными.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя интервью министра иностранных дел Ирана, сообщает в понедельник Trend.