Состоится встреча министров обороны Азербайджана, Турции и Грузии

БАКУ /Trend/ - В грузинском регионе Кахетия пройдет встреча министров обороны Азербайджана, Грузии и Турции, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на азербайджанское оборонное ведомство.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отбыл в Грузию для участия во встрече, на которой стороны обсудят вопросы развития сотрудничества в военной, военно - учебной и других сферах.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)