МИД Азербайджана поделился публикацией о годовщине обстрела армянами Гянджи

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана поделился публикацией на странице в соцсети в связи с годовщиной обстрела Гянджи, сообщает в понедельник Trend.

Сегодня прошел год с обстрела Арменией находившегося вне зоны конфликта города Гянджа, говорится в публикации ведомства на его странице вTwitter.

С печалью и болью в сердце чтим память невинных жертв, говорится в публикации МИД.

(Перевод: Кямаля Сеидова)