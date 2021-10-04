США пытаются найти возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Арменией - посол

БАКУ /Trend/ - США пытаются найти возможности для сотрудничества между Азербайджаном и Арменией.

Об этом, как передает Trend, сказал, отвечая на вопросы журналистов, посол США в Азербайджане Эрл Ли Литценбергер.

Он назвал очевидным, что между Азербайджаном и Арменией остается ряд нерешенных вопросов после завершения второй Карабахской войны.