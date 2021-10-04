Президент Ильхам Алиев заложил фундамент совместного сервисного центра ОАО "КАМАЗ" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" в Джебраиле

Политика 4 октября 2021 14:31 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент совместного сервисного центра ОАО "КАМАЗ" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - 4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.

Как сообщает Trend, глава государства заложил фундамент совместного сервисного центра ОАО "КАМАЗ" и ПО "Гянджинский автомобильный завод" в Джебраиле.

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