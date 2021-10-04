На строительство центральной больницы города Джебраил выделено 500 тыс. манатов - Распоряжение

БАКУ /Trend/ - 4 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству центральной больницы города Джебраил.

Согласно распоряжению, с целью проектирования и строительства центральной больницы на 150 койко-мест города Джебраил из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для восстановления и реконструкции освобожденных территорий, министерству здравоохранения первоначально выделяется 500 тысяч манатов.