Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство здания школы в Джебраиле

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах в связи с проектированием и строительством здания школы в городе Джебраил.

Как сообщает Trend, согласно распоряжению, для проектирования и строительства полной общеобразовательной школы имени академика Мехти Мехтизаде на 960 ученических мест в городе Джебраил из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год на реконструкцию и восстановление освобожденных от оккупации территорий, министерству образования первоначально выделяется 500 тысяч манатов.