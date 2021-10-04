В Восточном Зангезуре создается Промышленный парк «Экономическая зона Аразской долины» - Указ (версия 3)

(первая версия в 14:55)

БАКУ /Trend/ -

4 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Промышленного парка «Экономическая зона Аразской долины».

Согласно указу, в Восточно-Зангезурском экономическом районе, на территории Джебраильского района создается Промышленный парк «Экономическая зона Аразской долины».

Промышленный парк «Экономическая зона Аразской долины» (далее - Промышленный парк) – это территория, имеющая необходимую инфраструктуру и структуры управления для осуществления предпринимательской деятельности, где путем организации логистической работы и применения современных технологий осуществляются производство, переработка (вторичная переработка) и продажа конкурентоспособной продукции промышленной сферы, а также используемая для оказания услуг, способствующая эффективной работе и развитию предпринимательства.

Меры по организации, управлению и развитию деятельности Промышленного парка поручены Агентству по развитию экономических зон (далее – Агентство) при министерстве экономики.

В целях организации деятельности Промышленного парка и создания инфраструктуры на его территории (электро- и теплоэнергия, газ, вода, канализация, связь, транспорт, противопожарная охрана, производственные, административные, социальные и другие инфраструктурные объекты) из средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год для восстановления и реконструкции освобожденных территорий, министерству экономики первоначально выделяется 500 тысяч манатов.

Кабмину поручено в двухмесячный срок обеспечить передачу в постоянное пользование Агентства с правом сдачи в аренду земельного участка площадью 200 гектаров вблизи села Солтанлы Джебраильского района для работы Промышленного парка; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Министерству экономики поручено помочь Агентству в оказании других услуг для создания инфраструктуры на территории Промышленного парка, организации и поддержки работ, которые будут проведены на этой территории, создания логистической системы, производства, переработки (вторичной переработки) и продажи промышленной продукции, а также эффективной организации предпринимательской деятельности; определить приоритетные направления по услугам, оказываемым в Промышленном парке, производимой и перерабатываемой (вторично перерабатываемой) промышленной продукции; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.

Соответствующим государственным органам (структурам) поручено оказать министерству экономики необходимую помощь по созданию и организации работы Промышленного парка, в том числе по очистке территории парка от мин, неразорвавшихся боеприпасов, взрывных устройств и других взрывоопасных отходов, а также по созданию инфраструктуры.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в этом указе.