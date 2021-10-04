В Баку проходит учредительное собрание Молодежной сети Движения неприсоединения (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С четвертого по пятое октября в виртуальном формате проходит учредительное собрание Молодежной сети Движения неприсоединения (ДН), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В учредительном собрании участвуют более 100 представителей молодежных организаций стран-участниц Движения неприсоединения.

На открытии выступил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что в этот знаменательный год, когда Движение неприсоединения отмечает свой 60-летний юбилей, учреждение Молодежной сети по инициативе председательствующего в организации Азербайджана является историческим событием.

По его словам, страны-участницы Движения неприсоединения многого ожидают от работы сети.

Байрамов напомнил, что решение об учреждении Молодежной сети было принято главами государств и правительств стран-участниц Движения неприсоединения на саммите в Баку.

Деятельность Молодежной сети внесет вклад в образцовую солидарность стран Движения неприсоединения в сфере борьбы с пандемией на основе инициатив, выдвинутых Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

В заключение Байрамов отметил, что 11-12 октября 2021 года в Белграде будет проведено юбилейное мероприятие высокого уровня, посвященное 60-й годовщине ДН, и пригласил членов Молодежной сети подготовить свои рекомендации о будущем Движения, чтобы представить их официальным лицам высокого уровня стран-членов Движения.

На учредительном собрании Молодежной сети обменяются мнениями по дальнейшему управлению и примут соответствующие решения.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Эльдар Пашаев)