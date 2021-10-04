Страны-члены Движения неприсоединения смогли объединиться перед лицом общего врага - глава МИД Азербайджана (ФОТО)

Политика 4 октября 2021 19:32 (UTC+04:00)
Страны-члены Движения неприсоединения смогли объединиться перед лицом общего врага - глава МИД Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Хотя у государств-членов Движения неприсоединения (ДН) есть разные взгляды на некоторые вопросы, мы смогли объединиться перед лицом общего врага. Поэтому считаем, что нам необходимо изучить другие потенциальные области для дальнейшего укрепления единства. В этом отношении Молодежная сеть ДН станет дополнительным вкладом в наше Движение.

Как сообщает Trend, об этом в понедельник сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на сессии открытия заседания в связи с учреждением Молодежной сети Движения неприсоединения.

Приветствуя участников мероприятия, министр отметил, что для Азербайджана как нынешнего председателя Движения неприсоединения большая честь выступить с инициативой создания такой сети в этот исторический период, когда отмечается 60-летие Движения.

"Как вы знаете, на Бакинском саммите ДН в 2019 году главы государств и правительств стран-участниц поддержали создание Молодежной сети Движения неприсоединения, чтобы дать возможность представителям молодежи государств-членов ДН обмениваться идеями, взглядами на текущие проблемы, с которыми они сталкиваются в достижении устойчивого прогресса, и как эти трудности могут быть преодолены посредством согласованных и адекватных ответных мер со стороны их государств.

Исходя из этого, Азербайджан в качестве председателя ДН разработал концепцию Молодежной сети организации, которая, как ожидается, постепенно превратится в одну из самых эффективных молодежных организаций в глобальном масштабе.

Сегодня в мире живет самое большое поколение молодых людей в истории - 1,8 миллиарда. Около 90 процентов из них проживают в развивающихся странах, в числе которых страны-участницы Движения неприсоединения составляют абсолютное большинство.

Связанные друг с другом как никогда раньше, молодые люди вносят вклад в устойчивость своих сообществ, предлагая инновационные решения и способствуя социальному прогрессу. В то же время они продолжают сталкиваться с многогранными проблемами, включая, среди прочего, доступ к качественному образованию, здравоохранению и достойной работе, принудительным перемещением, различными формами дискриминации и маргинализации, которые мешают им полностью реализовать свой потенциал. То, как молодые люди выбирают свой путь и преодолевают эти проблемы, имеет решающее значение для прогресса человечества. Развитие и участие молодежи также являются важными элементами Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года.

Азербайджан верит, что формирование Молодежной сети ДН с прочной структурой и ориентированным на результат видением позволит молодежному сообществу ДН более эффективно решать проблемы, связанные с развитием молодежи, и в более систематической форме передавать единые послания молодежи ДН международному сообществу.

Государства-члены ДН ожидают, что Молодежная сеть будет представлять интересы молодежи Движения неприсоединения на различных международных форумах в тесном сотрудничестве и партнерстве с соответствующими агентствами ООН и молодежными организациями, повышать осведомленность молодежи о важной миссии ДН в свете растущих вызовов миру и безопасности.

Как видно, ваша миссия не менее важна и трудна, чем наша миссия как официальных органов государств-членов ДН. Тем не менее мы доверяем вам и уверены, что действуя в единстве, вы преодолеете все стоящие перед вами проблемы и будете управлять Сетью как можно четко и эффективно.

Одним из приоритетов председательства Азербайджана в Движении неприсоединения является продвижение ценностей многогранности в обеспечении согласованного и адекватного ответа на вызовы современного мира. Принимая на себя эту важную и ответственную роль председательства в ДН, Азербайджан заявил о своей решительной приверженности продвижению многогранности и Бандунгских принципов.

Беспрецедентный и неожиданный масштаб проблем, вызванный вспышкой COVID-19, стал настоящим испытанием для эффективной многогранности. С удовольствием хочу отметить, что благодаря своевременным, единым и эффективным шагам в борьбе с пандемией наше Движение еще раз продемонстрировало свою неизменную роль и надежность с точки зрения мультилатерализма.

В это очень непростое время наша способность мобилизовать силы и предлагать практические решения получила широкое международное признание. Мировые лидеры и руководители авторитетных международных организаций высоко оценили образцовую солидарность Движения перед лицом кризиса. Наша солидарность продемонстрировала, что, несмотря на разные подходы государств-членов ДН по определенным вопросам, вызывающим глобальную озабоченность, мы можем мобилизоваться против общего врага. Поэтому мы считаем, что нужно больше изучать другие возможные области для дальнейшего укрепления единства. В этом отношении Молодежная сеть ДН станет бесценным вкладом в наше Движение.

Повестка дня сегодняшней встречи включает множество важных вопросов, которые играют большую роль в закладке прочного фундамента Молодежной сети ДН. Я уверен, что своими новаторскими мыслями и идеями вы добьетесь эффективных результатов в создании Сети, соответствующих нашим ожиданиям.

Как вы знаете, в этом году мы отмечаем 60-летие ДН. 11-12 октября 2021 года в Белграде Сербия и Азербайджан организуют юбилейное мероприятие высокого уровня, посвященное 60-летию Движения. На мероприятие приглашены руководители стран-учредителей ДН, а также министры иностранных дел всех стран-участниц Движения.

Это будет прекрасная возможность для государств-членов подвести итоги совместных достижений, достигнутых за последние 60 лет, и поразмышлять над тем, как государства-члены ДН общими усилиями должны реагировать на продолжающиеся многогранные проблемы, с которыми мы по-прежнему сталкиваемся.

Пользуясь случаем, я рекомендую учредительному собранию проработать рекомендации Молодежной сети ДН для юбилейного мероприятия. Верю, что такие рекомендации будут чрезвычайно полезны и станут отличной пищей для размышлений для государств-членов ДН при разработке своей будущей политики. Желаю вам очень продуктивных встреч и успешных обсуждений в предстоящие два дня.

Учитывая ограничения в связи с физическим участием из-за пандемии COVID-19, мы были вынуждены организовать эту встречу в виртуальном формате. Как только позволят обстоятельства, мы будем рады приветствовать всех вас в Азербайджане", - сказал Джейхун Байрамов.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Эльдар Пашаев)

Страны-члены Движения неприсоединения смогли объединиться перед лицом общего врага - глава МИД Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Страны-члены Движения неприсоединения смогли объединиться перед лицом общего врага - глава МИД Азербайджана (ФОТО) - Gallery Image
Страны-члены Движения неприсоединения смогли объединиться перед лицом общего врага - глава МИД Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Страны-члены Движения неприсоединения смогли объединиться перед лицом общего врага - глава МИД Азербайджана (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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